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Здоровье20 октября 2022 11:36

В Самарской области подтвердили еще 392 новых случая коронавируса 20 октября 2022 года

За сутки было госпитализировано 36 человек
Ирина СИНЕГУБОВА
Было выявлено 48 человек при профилактическом обследовании без клинических проявлений.

Было выявлено 48 человек при профилактическом обследовании без клинических проявлений.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным регионального оперштаба на 20 октября 2022 года в Самарской области за сутки обнаружили 392 новых случая коронавирусной инфекции.

Всего было госпитализировано 36 человек, проведено 11 783 лабораторных исследований, обследовано 344 жителя региона с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, выявлено 48 человек при профилактическом обследовании без клинических проявлений, три пациента скончались.

Еще 131 человек заболел COVID-19 в г. Самара, 96 – в г. Тольятти, 26 – в г. Кинель, 17 – в г. Сызрань, 14 – в г. Новокуйбышевск, по 8 – в г. Похвистнево, Безенчукском, Богатовском и Сергиевском районах, по 7 – в г. Жигулевск, Сызранском и Хворостянском районах, по 6 – в Борском и Волжском районах, по 4 – в г. Отрадный, Похвистневском, Красноармейском, Ставропольском, Нефтегорском и Большеглушицком районах.

Помимо этого, 3 новых случая – в Клявлинском районе, по 2 – в г. Октябрьск, Елховском, Пестравском, Шенталинском, Шигонском и Кинель-Черкасском районах, по 1 – в Большечерниговском, Исаклинском, Кошкинском и Камышлинском районах.

По сравнению с вчерашним днем, количество заболевших сегодня уменьшилось. Вчера, 19 октября, коронавирус подтвердили у 431 человек.