В Самарской области подтвердили еще 392 новых случая коронавируса 20 октября 2022 года

Было выявлено 48 человек при профилактическом обследовании без клинических проявлений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным регионального оперштаба на 20 октября 2022 года в Самарской области за сутки обнаружили 392 новых случая коронавирусной инфекции.

Всего было госпитализировано 36 человек, проведено 11 783 лабораторных исследований, обследовано 344 жителя региона с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, выявлено 48 человек при профилактическом обследовании без клинических проявлений, три пациента скончались.

Еще 131 человек заболел COVID-19 в г. Самара, 96 – в г. Тольятти, 26 – в г. Кинель, 17 – в г. Сызрань, 14 – в г. Новокуйбышевск, по 8 – в г. Похвистнево, Безенчукском, Богатовском и Сергиевском районах, по 7 – в г. Жигулевск, Сызранском и Хворостянском районах, по 6 – в Борском и Волжском районах, по 4 – в г. Отрадный, Похвистневском, Красноармейском, Ставропольском, Нефтегорском и Большеглушицком районах.

Помимо этого, 3 новых случая – в Клявлинском районе, по 2 – в г. Октябрьск, Елховском, Пестравском, Шенталинском, Шигонском и Кинель-Черкасском районах, по 1 – в Большечерниговском, Исаклинском, Кошкинском и Камышлинском районах.

По сравнению с вчерашним днем, количество заболевших сегодня уменьшилось. Вчера, 19 октября, коронавирус подтвердили у 431 человек.