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Общество20 октября 2022 15:56

В Самаре снесут остановку общественного транспорта на ул. Георгия Димитрова

Соответствующее распоряжение подписала глава города
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Объект был признан самовольной постройкой.

Объект был признан самовольной постройкой.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре попала под снос остановка общественного транспорта «Московское шоссе», расположенная на улице Георгия Димитрова, 86. Постановление о демонтаже объекта подписала глава города Елена Лапушкина.

– Снести самовольную постройку – остановку общественного транспорта «Московское шоссе» – занимающую участок площадью 51,93 квадратных метра, – следует из документации, размещенной на официальном сайте мэрии.

Отмечается, что остановка будет снесена в том случае, если в течение 2 месяцев не будет выявлено лицо, которое построило строение.

Напомним, власти Самары уже несколько лет ведут работу по выявлению самовольных построек. Ранее таковыми были признаны трехэтажное здание склада автозапчастей в Промышленном районе и коттедж на берегу Волги.