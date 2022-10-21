Проголосовать за самарское граффити в рамках фестиваля «ФормART» можно до 23 октября

В процессе создания эскиза самой первой ассоциацией была как раз девушка в русском народном костюме. Фото: правительство Самарской области

Голосование за лучшее граффити в рамках фестиваля стрит-арта ПФО «ФормART» продлится до 23 октября. Самарскую область представляет работа «#киберусь» Семена Маверского. Проголосовать за нее можно по бесплатному номеру 8 (800) 301-50-23, нажав 12 номер.

О создании мурала «#киберусь» на стене дома № 98 по улице Советской Армии в Самаре и о своем творческом пути рассказал художник-дизайнер Семен Маверский. По его словам, фестиваль позволяет проявить себя, воплотить свою задумку на страницах города.

— Моя идея в сохранении нашей культуры через года, а возможно и столетия. Когда искусственный интеллект, роботы и электрокары плотно войдут в наш быт, наши традиции и культура никуда не денутся и, скорее всего, переплетутся с технологиями и новыми возможностями, — говорит Семен.

Итоги фестиваля будут известны 2 ноября во время онлайн-трансляции. Фото: правительство Самарской области

Самарский художник начинал свой творческий путь в граффити с гаражей, ему нравился сам процесс. Но кроме уличной школы, он занимался станковым рисунком и живописью. Поэтому для него всегда было важно отдать дань уважения классике, истории и соединить их с современными течениями.

— В процессе создания эскиза самой первой ассоциацией была как раз девушка в русском народном костюме, которая и коня на скоку остановит, а в недалеком будущем, может и нейросеть создаст, — отмечает Семен Маверский.

Итоги фестиваля будут известны 2 ноября во время онлайн-трансляции на сайте. За прямым эфиром могут наблюдать все желающие. В прошлом одним из победителей стал самарский художник. Глава региона Дмитрий Азаров неоднократно отмечал, что в Самарской области живут талантливые и креативные люди, готовые формировать новую, современную городскую среду и создавать новые точки притяжения для комфортного отдыха людей.