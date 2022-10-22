В полиции Самарской области прокомментировали задержание директора Фонда капитального ремонта

Вопрос об избрании меры пресечения на данный момент еще решается. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вчера, 21 октября, стало известно о задержании по подозрению в хищении бюджетных средств директора Фонда капитального ремонта. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. Позже официальный комментарий дали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

— 20 октября в следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления возбуждены два уголовных дела в отношении гендиректора о хищении денежных средств в размере 2 226 222 рублей, — сообщает ГУ МВД по Самарской области.

На следующий день уголовные дела соединили в одно производство, а 46-летнего директора ФКР задержали. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также решается вопрос об избрании меры пресечения.