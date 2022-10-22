В полиции прокомментировали ДТП, в котором иномарка влетела в забор 22 октября

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и опрашивают очевидцев. Фото: телеграм-канал "СамараДТП"

В настоящий момент сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло сегодня в 7 утра в Самаре. Ранее очевидцы поделились кадрами, как разбитая иномарка повисла на ограждении.

— По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer на перекрестке улиц Тухачевского и Партизанской не справился с управлением, в результате чего наехал на световую опору, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В настоящее время в результате ДТП пострадавших нет. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД оградили место аварии, устанавливают обстоятельства произошедшего и опрашивают очевидцев.