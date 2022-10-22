Самарские полицейские в течение суток раскрыли убийство мужчины, тело которого разделили на части

Ориентировку с приметами подозреваемых направили всем наружным службам полиции. Фото: СУ СК по Самарской области

В Самаре полицейские в течение суток раскрыли убийство 29-летнего молодого человека, расчлененное тело которого обнаружили в квартире одного из многоквартирных домов в поселке Мехзавод.

Информация о произошедшем поступила в полицию вечером 21 октября, 40-летнего подозреваемого задержали. Напомним, ночью компания мужчин распивала спиртные напитки. Возникла ссора, в результате которой трое приятелей избивали 29-летнего парня. Молодой человек от полученных травм скончался на месте.

— Впоследствии тело разделили на части с помощью ножа. Ориентировку с приметами подозреваемых направили всем наружным службам полиции, — сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Спустя несколько часов после этого сотрудники Госавтоинспекции, которые несли службу на улице Авроры и Московского шоссе, остановили автомобиль Daewoo Nexia. Так и задержали 35-летнего водителя и 31-летнего пассажира, которые причастны к убийству. В настоящее время возбуждено уголовное дело, все подозреваемые задержаны.