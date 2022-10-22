Самолет, летевший из Самары, не смог затормозить в аэропорту «Шереметьево»

Послеполетный осмотр повреждений показал, что следов течи спецжидкостей не было. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЧП произошло в четверг, 20 октября, в 14:27 по московскому времени. Самолет из Самары не смог затормозить в аэропорту «Шереметьево», сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.

— По докладу командира воздушного судна В-737-800 после посадки в аэропорту на пробеге не включился реверс тяги СУ № 1, — сообщает телеграм-канал.

Реверс нужен, чтобы затормозить. В результате аэрофлотовскому рейсу AFL1219 Самара – Москва заруливать пришлось на тяге обоих двигателей.

Послеполетный осмотр повреждений показал, что следов течи спецжидкостей не было. Самолет отстранили от полетов на время работ по оценке технического состояния.

А ранее стало известно, что с декабря этого года лоукостер «Победа» группы компании «Аэрофлот» запускает дополнительный авиарейс из Сочи до Самары.