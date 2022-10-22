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Происшествия22 октября 2022 15:21

Самолет, летевший из Самары, не смог затормозить в аэропорту «Шереметьево»

Самолет отстранили от полетов на время работ по оценке технического состояния
Ирина СИНЕГУБОВА
Послеполетный осмотр повреждений показал, что следов течи спецжидкостей не было.

Послеполетный осмотр повреждений показал, что следов течи спецжидкостей не было.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЧП произошло в четверг, 20 октября, в 14:27 по московскому времени. Самолет из Самары не смог затормозить в аэропорту «Шереметьево», сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.

— По докладу командира воздушного судна В-737-800 после посадки в аэропорту на пробеге не включился реверс тяги СУ № 1, — сообщает телеграм-канал.

Реверс нужен, чтобы затормозить. В результате аэрофлотовскому рейсу AFL1219 Самара – Москва заруливать пришлось на тяге обоих двигателей.

Послеполетный осмотр повреждений показал, что следов течи спецжидкостей не было. Самолет отстранили от полетов на время работ по оценке технического состояния.

А ранее стало известно, что с декабря этого года лоукостер «Победа» группы компании «Аэрофлот» запускает дополнительный авиарейс из Сочи до Самары.