Самарский блогер показал, как продвигается благоустройство парка «Молодежный» в Самаре

Работы по благоустройству идут полным ходом. Фото: скриншот видео

Самарский блогер Евгений Щекин показал, как продвигается благоустройство парка «Молодежный» в Самаре. Кадры появились в сообществе Вконтакте "Еще Самара".

Самарцы смогут посетить обновленную территорию уже в октябре этого года. Парк благоустраивают в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Там появятся детская площадка площадью около 2,5 тыс. кв. м, спортивные площадки, велодорожки, теннисные столы.

Помимо этого, для удобства людей поставят скамейки, шезлонги для отдыха и сделают парковку для автомобилей. В «Молодежном» уже высадили 500 саженцев. Планируется восстановить пешеходные зоны и озеро. Там также могут появиться скейтпарк и смотровая площадка.

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