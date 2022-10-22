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Общество22 октября 2022 17:40

Самарский блогер показал, как продвигается благоустройство парка «Молодежный» в Самаре

На кадрах видно, что работы ведутся на всей территории парка
Ирина СИНЕГУБОВА
Работы по благоустройству идут полным ходом. Фото: скриншот видео

Работы по благоустройству идут полным ходом. Фото: скриншот видео

Самарский блогер Евгений Щекин показал, как продвигается благоустройство парка «Молодежный» в Самаре. Кадры появились в сообществе Вконтакте "Еще Самара".

Самарцы смогут посетить обновленную территорию уже в октябре этого года. Парк благоустраивают в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Там появятся детская площадка площадью около 2,5 тыс. кв. м, спортивные площадки, велодорожки, теннисные столы.

Помимо этого, для удобства людей поставят скамейки, шезлонги для отдыха и сделают парковку для автомобилей. В «Молодежном» уже высадили 500 саженцев. Планируется восстановить пешеходные зоны и озеро. Там также могут появиться скейтпарк и смотровая площадка.

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