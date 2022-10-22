"Фонд капремонта ни при чем": министр ЖКХ Самарской области высказался о постах с критикой работы по расселению аварийного жилья

Александр Мордвинов прокомментировал появившиеся в соцсетях посты

Министр энергетики и ЖКХ Самарской области Александр Мордвинов раскритиковал авторов постов о провале программы расселения ветхого и аварийного жилья в регионе из-за деятельности фонда капитального ремонта. Он указал, что данное ведомство к программе не имеет ни малейшего отношения. И странно связывать проблемы с законом у его руководителя и реализуемую региональным правительством программу.

- Почему-то в социальных сетях переселение из аварийного жилья связали с деятельностью регионального оператора фонда капитального ремонта. Поясню, что ФКР никогда этим не занимался. К его компетенции относятся только различные виды капитального ремонта домов. И всё. Переселением из аварийного фонда занимаются коллеги из минстроя и муниципалитетов, - отметил Мордвинов.

Он также подчеркнул, что ему известно, что эта работа идет по плану, и переселение всех граждан из жилья, признанного аварийным до 2017 года, планируется закончить даже раньше срока, в 2024 году.