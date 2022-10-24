Самарский видеоблогер показал, как выглядят руины завода имени Масленникова

Судя по видео, территория завода полностью разрушена.

Территория завода имени Масленникова практически полностью разрушена. Об этом можно судить из видео самарского видеоблогера. Евгений Щекин посетил площадку и показал, как она выглядит с высоты птичьего полета.

На кадрах видно, что сегодня завод превратился в руины. Здания разрушились, местами видны остатки строительного мусора. Самарцы в комментариях отметили, что текущая обстановка создает печальный контраст в сравнении с тем, как «жил» завод в свои лучшие годы.

– Не думала, что мне будет так грустно смотреть на это. Огромная территория завода была благоустроена, в зелени. Люди мечтали о парке, ступенчатой набережной, – пишут местные жители.

Ранее стало известно, что на территории бывшего завода им. Масленникова запланирована масштабная застройка. На участке должны возвести дома, а рядом обустроить набережную.