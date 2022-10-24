В Самарской области школьницы шьют аптечки и вещмешки для мобилизованных

Юные рукодельницы уже сшили 40 аптечек и 20 вещмешков.

Всевозможную помощь мобилизованным продолжают оказывать жители региона. Так, в Новокуйбышевске воспитанники Центра детско-юношеского творчества и ученики школы № 8 шьют аптечки и вещмешки.

— Пошив вещмешков и поясных сумочек-аптечек состоялся в рамках акции "Оберегая жизнь", которую запустили в кабинете рукоделия центра на улице Чернышевского, — сообщили в пресс-службе губернатора Самарской области.

В ней участвуют девушки из разных объединений, педагоги, родители и благотворительный фонд "Виктория", который выделил денежные средства на покупку специальной непромокаемой ткани.

Юные рукодельницы уже сшили 40 аптечек и 20 вещмешков. А коллектив педагогов центра и родители приобрели медикаменты первой помощи.

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