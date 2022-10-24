Родители пожаловались на систему пропуска детей в школе № 106 в Самаре

Родителям не понравилось, что их дети вынуждены мерзнуть на улице и ждать открытия дверей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре родители пожаловались на систему пропуска в школе № 106 на улице Физкультурной. По их словам, учеников стали пускать в учреждение по времени и с разных входов. В результате детям приходится мерзнуть на улице в ожидании, когда им разрешат войти в здание.

— Почему стали так запускать детей? Есть такое постановление? Почему ребята должны мерзнуть на улице и ждать, когда им откроют дверь и разрешат войти?! Что за безобразие? Кто должен отвечать за детей, пока они ждут у школы? — обратилась к властям в соцсетях местная жительница.

Ситуацию прокомментировали в департаменте образования Самары:

— Из-за усиления мер безопасности руководители образовательных учреждений принимают решение об усилении пропускного режима. За него ответственны сотрудники ЧОО. Они имеют соответствующие разрешительные документы.

В ведомстве отметили, что руководители школ, как заказчики, могут провести в отношении охранных организаций претензионную работу. Ее проводят в том случае, если на сотрудника ЧОО и его деятельность поступают жалобы.

Напомним, похожий случай произошел в школе № 121 в начале октября 2022 года. Тогда ученикам тоже пришлось постоять перед закрытыми дверьми учреждения. В здание их пустили только за 5 минут до начала уроков. Как выяснилось, всему виной стало непродуманное изменение расписания.