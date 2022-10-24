В Самаре суд избрал меру пресечения еще одному фигуранту по делу о махинациях в фонде капремонта

Суд отправил подозреваемого под домашний арест. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре избрали меру пресечения руководителю ООО «Волгарегионстрой-С». Директора организации отправили под домашний арест. Об этом сообщает ВолгаНьюс со ссылкой на пресс-службу Железнодорожного районного суда.

Сообщается, что директора фирмы подозревают в мошенничестве – так же, как и главу областного фонда капитального ремонта. Предполагается, что оба фигуранта завышали объемы и стоимость работ. В результате ущерб превысил 2 миллиона рублей.

Отметим, что директор регионального ФКР был задержан еще на прошлой неделе. Об этом сообщали в областном главке МВД.

– 20 октября в отношении гендиректора были возбуждены два уголовных дела о хищении денежных средств в размере 2 226 222 рублей. Уголовные дела соединили в одно производство, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Расследование дела продолжается.