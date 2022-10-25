В Самаре составили «Золотой список» клиник и врачей

В Самаре выбрали золотой список клиник

В июне 2022 года в Самаре прошла II Ежегодная Gold-премия в сфере здравоохранения и медицинских услуг. По ее результатам был сформирован «золотой список» ведущих медицинских учреждений и специалистов (врачей) узкого профиля.

- Мы часто сталкиваемся с тем, что люди не знают, к какому конкретно специалисту или в какую клинику обратиться для решения проблем со здоровьем, – отмечает организатор премии Альбина Голодяевская. – Если же эти проблемы серьезные, то вопрос «К кому пойти?» становится принципиальным. Наш список – своего рода подсказка, которая всегда поможет найти на него ответ. Знаю, что многие сохранили его и держат под рукой.

Теперь этот список опубликован для всех желающих, его можно сохранить и ориентироваться при выборе врача.

Напомним, что в Самаре сейчас проходит конкурс "Клиника года - 2022". Здесь можно проголосовать за врача, который помог лично вам и рассказать о нем всей Самаре и области.

ЗОЛОТОЙ СПИСОК ЗДОРОВЬЯ

АЛЛЕРГОЛОГИЯ

Диагностика и лечение аллергии и иммунопатологии: «Центр иммунологии и аллергологии»

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ

Клиническая анестезиология: врач анестезиолог-реаниматолог, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Клиник СамГМУ А.Д. Гуреев

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ

Медицинская компания «Гепатолог»

ГИНЕКОЛОГИЯ

Оперативное гинекологическое лечение: врач акушер-гинеколог, заведующая отделением оперативной гинекологии №14 Самарской городской клинической больницы №1 им. Н.И. Пирогова Л Д. Соловова

Эстетическая и терапевтическая гинекология: клиника Salus Clinic

ДИАГНОСТИКА

Федеральная сеть медицинских центров «МЛЦ»

ИННОВАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА

«Международная Био Клиника IBC»

КАРДИОЛОГИЯ

Самарский областной клинический кардиологический диспансер им. В.П. Полякова

КОМПЛЕКСНАЯ СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА

КЛИНИКА СИТИЛАБ

КОСМЕТОЛОГИЯ

Современное омоложение кожи без инъекций: Студия красоты Татьяны Храмовой

Баланс красоты и здоровья: студия баланса красоты Time4me

Интегративная косметология: клиника косметологии Indelica

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Федеральная сеть лабораторий «ДНКОМ»

НАРКОЛОГИЯ

Наркологическое лечение: медицинский центр «Открытие»

ОРТОПЕДИЯ

Лечение спортивных травм суставов: медицинский центр «Артра»

Оперативная ортопедия: врач ортопед, травматолог Г.С. Комаров

Спортивная травматология: врач травматолог-ортопед, спортивный врач В.В. Бубнова

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ

Лечебно-диагностический центр STK

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

Безоперационное лечение офтальмологических заболеваний: «Самарская офтальмологическая клиника»

Коррекция газопроницаемыми контактными линзами на сложные формы глаз: центр коррекции зрения «Линза-Контакт»

Хирургическая офтальмология: клиника «Октопус»

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

Врач пластический хирург Е.А. Вовк

ПОДОЛОГИЯ

Врачебная подология: центр врачебной подологии Marymed

ПСИХОТЕРАПИЯ

Психологическая помощь: психолог, психолог-сексолог, ЭОТ-терапевт В.О. Собко

Психотерапия тревожно-фобических расстройств: психотерапевт, нарколог Г.Р. Огнева

РЕВМАТОЛОГИЯ

Врач ревматолог медицинского центра «Самарский» Е.Ю. Просвиров

САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ УСЛУГИ

Курортный отель «Самарский»

Естественное оздоровление: клиника «Школа здоровья»

СЕРВИС И КОМФОРТ ПРЕБЫВАНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Медицинская компания «ИДК» группы компаний «Мать и Дитя»

СТОМАТОЛОГИЯ

Имплантология: стоматологическая клиника «Биодент»

Комфортное и высококачественное стоматологическое лечение: сеть стоматологических клиник «ЭДЕНТАЛЬ»

Отбеливание зубов: стоматологический центр «Елена плюс»

Раннее ортодонтическое лечение: стоматологическая клиника «Юдент»

Эстетическая стоматология: врач стоматолог-эстетист Д.В. Ганжа

УРОЛОГИЯ

Врач-уролог И.В. Тарасов

ХИРУРГИЯ

Малоинвазивная хирургия: клиники Медицинского университета «Реавиз»

Хирургическое лечение во флебологии и проктологии: врач колопроктолог, хирург, флеболог Э.А. Фараджов

Хирургическая помощь: медицинская компания «Моя наука»