Самарцы могут посмотреть прямую трансляцию частного солнечного затмения 25 октября

Частное солнечное затмение начнется в Самарской области примерно в 13:40. Фото: скриншот видео

Сегодня, 25 октября, днем будет редкое астрономическое явление, а именно частное солнечное затмение с фазой Ф=0,782. Понаблюдать за ним могут все желающие жители Самарской области во время прямой трансляции в сообществе Вконтакте «АстроСамара».

Клуб «АстроСамара» звал всех желающих бесплатно присоединиться к тротуарным наблюдениям и увидеть затмение своими глазами через профессиональное оборудование, но из-за облачности запланированное мероприятие пришлось отменить.

Но нашлась альтернатива: члены клуба приехали на ближайшее место с ясным небом в Саратовскую область 500+ км. Специально для желающих полностью понаблюдать за явлением, когда Солнце, Луна и Земля выстраиваются в одну линию, и был запущен прямой эфир.

Частное солнечное затмение начнется в Самарской области примерно в 13:40, максимальную фазу достигнет в 14:56, а окончание произойдет в 16:08. Ранее самарские любители астрономии рассказали, что это за явление, как оно проявляется и где его можно наблюдать.