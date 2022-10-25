Пожар в двухэтажном доме на ул. Куйбышева в Самаре потушен

На тушение огня у сотрудников МЧС ушло более одного часа / Фото: Евгений Щекин

Пожар в двухэтажном доме в центре Самары потушен. На ликвидацию возгорания у оперативных служб ушло чуть более одного часа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Напомним, сообщение о пожаре поступило в 10:08 вторника, 25 октября 2022 года. Пламя охватило двухэтажный расселенный дом на улице Куйбышева. Площадь возгорания составила 120 кв. м. Специалисты сделали все возможное, чтобы огонь не перекинулся на соседние строения.

В тушении пожара были задействованы 41 человек и 9 единиц техники. Они работали по повышенному рангу – 1-БИС. Возгорание ликвидировали в 11:24. Информации о пострадавших нет. Причину происшествия предстоит установить специалистам.