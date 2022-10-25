В полиции прокомментировали массовое ДТП с семью автомобилями в Самаре

В результате ДТП пострадали грузовые и легковые машины, а также пассажирский автобус Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Появились подробности массовой аварии, которая произошла в Кошелеве вечером 25 октября. Очевидцы сообщали, что на бульваре Финютина столкнулись сразу семь автомобилей, в том числе – автобус №67. Все машины получили заметные повреждения.

В полиции подтвердили информацию о ДТП.

– По предварительной информации, напротив одного из домов по бульвару Финютина произошло столкновение семи транспортных средств, в том числе автобуса. Прибывшие на место сотрудники полиции оградили место происшествия, обеспечили беспрепятственный проезд транспорта. В настоящее время за медицинской помощью никто не обращался, – рассказали «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

В данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.