Минтранс Самарской области планирует заняться магистралью Центральная и районными дорогами в 2023 году

По поводу районных дорог поступали вопросы от жителей региона. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Региональный минтранс уже сформировал планы на следующий год, в них входит магистраль Центральная. Об этом сообщил во время прямого эфира из ЦУР Самарской области министр транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин.

— Протяженность объекта составляет 14 километров, а стоимость – около 10 миллиардов рублей. Постараемся привлечь средства федерального бюджета, — сказал Иван Пивкин.

Отдельно речь шла о районных дорогах. По словам главы Минтранса, по поводу них поступали вопросы от жителей региона. Как было отмечено, на их содержание выделяется много средств из трех источников финансирования. — Почти всем поселениям Самарской области, на балансе которых есть автодороги, выделяется 10% от 800 миллионов - 1 миллиарда рублей в общей сложности, — отметил министр.

Так поселение может получить 10 миллионов или 3-4 миллиона. Деньги выделяют и в качестве субсидий муниципальным образованиям. По данным Ивана Пивкина, в 2018 году выделяли 3,8 миллиардов, в 2019 – 5,1 миллиард, в 2020 – 5,4 миллиардов, в 2022 – 5,2 миллиардов, а на следующий год планируется 5,5 миллиардов рублей.

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