В Самарской области 600 километров автодорог будет приведено в порядок по итогам 2022 года

В прошлом году было отремонтировано 500 километров автодорог. Фото: минтранс Самарской области

В Самарской области по итогам 2022 года будет отремонтировано в общей сложности 600 километров автомобильных дорог. Об этом рассказал в прямом эфире из Центра управления регионом министр транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин.

В этот показатель входят дороги регионального и муниципального значения, улично-дорожная сеть городов и поселений. Для сравнения, в прошлом году было отремонтировано 500 километров автодорог.

Глава минтранса подвел предварительные итоги года и отметил, что сейчас уже на 100% сезон завершен. Вся приемка объектов будет окончена до 1 ноября. Так как контракты по большинству объектов были подписаны до февраля этого года, строительные материалы подрядными организациями были закуплены до их удорожания из-за введения ряда санкций.

По словам министра, существующая дорожная сеть региона с трафиком уже не справляется и необходимо строить двухуровневые развязки, расширять дороги до четырех полос и более.

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