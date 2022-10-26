Крупный участок под комплексное развитие выставили на торги в Куйбышевском районе Самары

Под комплексное развитие хотят отдать территорию жилой застройки почти в 5 га Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Крупный кусок земли в Куйбышевском районе Самары хотят отдать под комплексное развитие. Речь идет о территории жилой застройки, расположенной в границах улиц Белорусской и Флотской. Об этом говорится в документах на сайте городской администрации.

Департамент градостроительства Самары опубликовал распоряжение о проведении аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки в Куйбышевском районе. Площадь участка составляет 4,66 га. Начальная цена — 2 623 928,72 рубля. Шаг аукциона определили в 131 196,44 рубля.

Ранее стало известно, что комплексное развитие ждет и шесть территорий в Кировском районе Самары. Их общая площадь превышает несколько гектаров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал