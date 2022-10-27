В Самаре специалисты сняли буквы IKEA с торгового центра «Мега» 27 октября 2022

Чуда не произошло, и возможности побывать в любимым многими шведском магазине уже не будет. Фото: телеграм-канал "СамараДТП"

В Самаре со здания ТЦ «Мега» специалисты сняли буквы IKEA. Фотографиями поделились очевидцы 27 октября 2022 года в телеграм-канале «СамараДТП».

— Конец эпохи, — написал автор поста.

Люди в комментариях выразили свои сожаления из-за закрытия магазина. Многие надеялись, что «IKEA» возобновит работу и снова можно будет отправиться туда за покупками.

— Ждём открытия «мебель и точка», — иронизирует один из комментаторов.

Ранее стало известно, что шведская компания уходит с российского рынка в июне 2022 года и прекращает свою работу по всей стране. Еще весной этого года сообщалось, что ИКЕА не собирается покидать Россию и ожидает возможности наладить бесперебойные поставки для.

А с первого июня магазины даже частично восстановили работу. Однако чуда не произошло, и возможности побывать в любимым многими шведском магазине уже не будет.

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