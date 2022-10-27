Самарцы выступили против высотной застройки напротив Загородного парка

Проект не поддержали 45 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре завершились общественные обсуждения по проекту ООО «Парковый». Застройщик планировал освоить площадку в границах улицы Ново-Садовой, Паркового переулка, улиц Академика Платонова и 2-й Радиальной, напротив Загородного парка. На участке площадью 3 243 квадратных метра должна была появиться высотка. В проекте отмечалось, что максимальный процент застройки будет равен 45, а количество парковочных мест составит 0,5 на квартиру. Однако жители не поддержали заявку застройщика.

Согласно документам мэрии, против застройки выступили 45 человек. Многие самарцы объяснили свое решение минимальным количеством парковок.

– Проблема с парковкой постоянная. Еще одна высотка с отсутствием паркинга только усугубит и без того плачевную ситуацию с парковочными местами, – отметили горожане.

Местные жители также добавили, что в районе не хватает детских садов и школ. Правда, нашлись и те, кто счет идею заявителя вполне разумной – проект поддержали 8 человек.

– Там нужно построить дом. Все облагородят, будет порядок. А сейчас – ужас и грязь, по этой улице дети ходят в школу, – поделились участники слушаний.

Отмечается, что комиссия будет принимать решение с учетом поступивших мнений и предложений.

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