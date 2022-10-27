Застройщик отсудил у властей площадку около больницы Семашко в Самаре

Суд встал на сторону истца. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре завершились судебные разбирательства между ООО «Строительная компания «Империя» и главой города. Они касались площадки, расположенной в границах улиц Вольской, Воронежской, Свободы и Калинина. Информация размещена на сайте арбитража.

Согласно материалам дела, в 2018 году застройщик и глава города заключили договор о развитии застроенной территории. Фирма должна была расселить жильцов домов, снести аварийные здания и построить новые. Однако летом 2021 года власти расторгли договор с компанией в одностороннем порядке. Тогда «Империя» обратилась в суд с требованием о признании решения главы города незаконным.

Разбирательства продлились несколько месяцев. 20 октября 2022 года Арбитражный суд Самарской области вынес решение по делу.

– Удовлетворить исковые требования ООО «Строительная компания «Империя». Признать недействительным решение главы городского округа Самара о расторжении договора в одностороннем порядке, – следует из документов арбитража.

Отмечается, что стороны могут обжаловать решение в месячный срок.

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