В Самарской области 28 октября 2022 года выпал первый снег

Такую красивую картину жители города наблюдали рано утром. Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

В Самарской области к концу октября 2022 года установилась морозная погода. Днем температура воздуха была плюсовой, однако ночью приходили заморозки до -2 градусов. В ночь на 28 октября столбик термометра опустился до отметки в -4 градуса. А утром в пятницу жители региона наблюдали первый снег.

Под белым полотном скрылись крыши автомобилей и, частично, земля. Правда, снег задержался ненадолго – к утру он практически полностью растаял. Некоторые жители города даже предположили, что перед ними не снег, а обычный иней.

Спустя время снег практически полностью растаял. Фото: Ольга НОВИКОВА

Ранее синоптики предупреждали жителей региона о погодных изменениях. По данным Приволжского УГМС, в конце текущей недели в Самарскую область придут дожди и мокрый снег. Температура воздуха останется прежней, а порывы ветра усилятся ближе к воскресенью.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.