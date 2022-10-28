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Общество28 октября 2022 4:53

В Самарской области 28 октября 2022 года выпал первый снег

Снежинки легли на землю в ночное время
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Такую красивую картину жители города наблюдали рано утром.

Такую красивую картину жители города наблюдали рано утром.

Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

В Самарской области к концу октября 2022 года установилась морозная погода. Днем температура воздуха была плюсовой, однако ночью приходили заморозки до -2 градусов. В ночь на 28 октября столбик термометра опустился до отметки в -4 градуса. А утром в пятницу жители региона наблюдали первый снег.

Под белым полотном скрылись крыши автомобилей и, частично, земля. Правда, снег задержался ненадолго – к утру он практически полностью растаял. Некоторые жители города даже предположили, что перед ними не снег, а обычный иней.

Спустя время снег практически полностью растаял.

Спустя время снег практически полностью растаял.

Фото: Ольга НОВИКОВА

Ранее синоптики предупреждали жителей региона о погодных изменениях. По данным Приволжского УГМС, в конце текущей недели в Самарскую область придут дожди и мокрый снег. Температура воздуха останется прежней, а порывы ветра усилятся ближе к воскресенью.

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