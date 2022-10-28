Обмбудсмен из Самары предложила освободить от частичной мобилизации учителей военной подготовки

Ольга Гальцова считает, что учителей НВП нужно освободить от частичной мобилизации

Уполномоченная по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова предложила освободить от частичной мобилизации учителей, которые занимаются военной подготовкой учеников в школах и лицеях. Она считает, что их деятельность сейчас важна на занимаемой ими должности.

- Я бы освободила тех учителей, которые занимаются военной подготовкой в наших лицеях, школах. На сегодняшний день тема военной подготовки наших школьников и студентов очень важна, - рассказала Ольга Гальцова в эфире радио "Комсомольская правда" в Самаре на 98,2 FM.

Напомним, что сейчас от мобилизации освобождены многодетные отцы, отцы двоих детей, если их жена беременна третьим. Также отсрочка предоставляется студентам, аспирантам, работникам предприятий, имеющих право на получение брони. В эфире Ольга Гальцова также рассказала о своей поездке к мобилизованным в военные части и своих впечатлениях от их быта.