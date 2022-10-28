Торговый центр «Венеция» продают в Самаре за 140 млн рублей

ТЦ представляет собой трехэтажное здание со свободной планировкой Фото: Яндекс. Карты

В Самаре выставили на продажу еще один торговый центр. Речь идет о «Венеции» на пересечении улицы Ташкентской и Московского шоссе. Объявление появилось на сайте «Авито».

ТЦ представляет собой трехэтажное здание с двумя отдельными входами. У него свободная планировка, высокие потолки, витринное остекление, есть все коммуникации и зона разгрузки.

- Отлично подойдет под любой вид торговой деятельности, медицинский центр, офис компании, офис сферы услуг, кафе, ресторан, столовую, – отмечает продавец.

Торговый центр «Венеция» оценили в 140 млн рублей.

Напомним, ранее нового владельца решили подыскать для ТЦ Hoff, где в основном продают мебель и товары для дома. Здание оценили в 494 млн рублей.

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