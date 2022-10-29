Призывная комиссия отменила решение о призыве мужчины по частичной мобилизации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Самары добилась отмены мобилизации мужа — сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова.

— На нашу горячую линию обратилась жительница Самары. Она сообщила о нарушении в работе призывной комиссии Красноглинского района. Ее мужу — сотруднику предприятия ОПК — пришла повестка, — рассказала омбудсмен.

После проверки районная призывная комиссия отменила решение о призыве мужчины по мобилизации. Ему предоставили отсрочку.

Напомним, ранее домой вернули 33 человека, которых ошибочно призвали по частичной мобилизации. В их числе оказались трое работников самарского и чапаевского заводов.

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