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НовостиОбщество30 октября 2022 14:09

В Самаре начали рыть огромный котлован новой станции метро «Театральная» в октябре 2022

Процесс снял на видео блогер Евгений Щекин
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Строители начали копать котлован. Фото: скрин видео

Строители начали копать котлован. Фото: скрин видео

В Самаре начали рыть огромный котлован новой станции метро «Театральная» в конце октября 2022 года. Процесс с высоты птичьего полета запечатлел самарский видеоблогер Евгений Щекин.

Напомним, новая станция метро «Театральная» будет располагаться на площади Куйбышева. Для ее строительства уже в начале года перегородили участок ул.Галактионовской от Вилоновской дол Красноармейской. Оттуда убрали трамвайные пути и перенесли коммуникации, а теперь рабочие приступили непосредственно к разработке котлована для новой станции.

Тоннель протянется до пересечения ул.Ново-Садовой и Полевой, где соединится с уже существующим тоннелем от станции метро «Алабинская». Длина тоннеля составит около 1600 метров. С обоих концов тоннеля строители соорудят монтажно-демонтажные камеры. Глубина залегания тоннелей составит около 16 метров. Скорее всего строители используют два проходческих щита, которые пойдут навстречу друг другу.