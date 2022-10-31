Изменения коснулись нескольких маршрутов. Фото: КбшЖД

В связи с праздником День народного единства меняется порядок движения пригородных поездов в Самарской области с 4 по 6 ноября 2022 года. Об этом сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

В четверг, 3 ноября, поезда последуют по рабочему расписанию, а вот 4, 5 и 6 ноября – по выходному дню. В праздничный день, 4 ноября, назначен дополнительный поезд № 7141 по маршруту Самара – Сызрань. Но 5 и 6 числа он курсировать не будет.

Однако в измененном расписании появились и другие поезда этого сообщения. Поэтому при необходимости жителям региона стоит ознакомиться с подробным расписанием.

Изменения коснулись и другого маршрута. Пригородный поезд сообщением Бузулук – Колтубанка – Самара назначается 3 и 6 ноября, а в обратном направлении – 4 и 7 ноября.

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