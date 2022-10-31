В Самаре расселят людей из признанного аварийным дома на улице Земеца

Взамен самарцам должны предоставить другое жилье. Фото: 2ГИС

В Промышленном районе Самары дом № 21в на улице Земеца признали аварийным, жильцов оттуда расселят. Информация появилась на сайте городской администрации.

В общей сложности людей переселят из 16 квартир. Это касается следующих номеров квартир: 2-6, 8, 9, 11, 13-15, 17-20, 22. Общая площадь территории составляет 471 квадратный метр.

Собственникам жилых помещений, которые попали под расселение, придется в течение 90 дней подписать соглашения об изъятии недвижимости. Взамен самарцам должны предоставить другое жилье.

Ранее стало известно, что всего в областном центре хотят снести 403 дома: 83 аварийных и 320 ветхих, а вместо них планируется построить новое жилье. Эта сделают в рамках реализации проектов комплексного развития территорий.

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