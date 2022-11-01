Военком Алексей Вдовин рассказал о завершении мобилизации в эфире радио "КП-Самара" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Военком рассказал, когда повестки по частичной мобилизации перестанут разносить в Самарской области. Военный комиссар Самарской области, полковник Алексей Вдовин сообщил об этом в эфире радио «Комсомольская правда – Самара».

- В соответствии с поручениями Верховного главнокомандующего, министра обороны РФ, Генерального штаба мероприятия по частичной мобилизации, которые были нам определены, сейчас завершены, - рассказал военком журналисту «КП-Самара». - Гражданам повестки по мобилизации больше не выписываются.

При этом военком отдельно отметил, что гражданам, которым уже были вручены повестки по частичной мобилизации, необходимо явиться в военный комиссариат для того, чтобы по ним было принято окончательное решение.

- Если это были граждане, которым предоставлялось время для медицинского освидетельствования, чтобы определить категорию годности и внести в учетные документы, то они должны прийти, чтобы мы уточнили все учетные данные в связи с вновь открывшимися обстоятельствами – семейными, состоянием здоровья и т.д., - пояснил Алексей Вдовин. - Но еще раз подчеркну – повестки по мобилизации больше выписываться не будут. Да, мы сейчас будем заниматься уточнением наших планирующих документов, поэтому для уточнения данных, возможно, какие-то граждане будут вызываться – либо по телефону, либо через организации. Но, подчеркну, это для уточнения личных данных, и это никак не связано с вопросами призыва граждан по мобилизации. Весь план, который нам был определен, мы выполнили, мобилизацию завершили, сейчас идет уточнение документов.

Напомним, в Самарской области стартовал осенний срочный призыв на военную службу. В регионе планируется призвать 1,5 тысячи срочников.