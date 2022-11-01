В Самарской области осенью 2022 года отправится служить каждый десятый призывник

В армию отправятся служить около 1,5 тысяч призывников Самарской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник, 1 ноября 2022 года, в Самарской области, как и по всей стране, стартовал осенний призыв в армию. Военком Алексей Вдовин в пресс-центре «КП-Самара» рассказал, сколько жителей региона отправятся служить.

– Мы планируем вызвать повестками около 15 тысяч призывников-срочников. Однако служить отправится только каждый десятый – порядка 1,5 тысяч человек. Остальные получат отсрочку по состоянию здоровья, из-за обучения в вузе или колледже, – отметил военком.

В осенний призыв 2022 года в Самарской области также призовут около 100 человек с военно-учетными специальностями, которые прошли обучение в структурах ДОСААФ, и примерно 20 – из войсковых казачьих обществ.

Алексей Вдовин подчеркнул, что осенний призыв никак не связан с частичной мобилизацией. Срочников не отправят в зону СВО. Они вернутся домой ровно через год после призыва.

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