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НовостиОбщество1 ноября 2022 16:51

Трассу «Самара – Оренбург» засыпало снегом 1 ноября 2022 года

В соседний регион пришла настоящая зима
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Такую картину автомобилисты наблюдали днем во вторник.

Такую картину автомобилисты наблюдали днем во вторник.

Фото: скриншот с видео

Во вторник, 1 ноября, рядом с Самарской областью начался настоящий снегопад. Белой пеленой оказалась окутана трасса «Самара – Оренбург». Об этом в социальных сетях сообщили автомобилисты.

Водители отмечают, что снег выпал на территории Бузулукского района. Судя по опубликованным кадрам, количество осадков оказалось большим. Некоторые очевидцы сообщают, что людям пришлось постоять в небольшой пробке – не все автомобилисты успели сменить летнюю резину на зимнюю.

Напомним, синоптики обещают снег и метель в Самарской области. Специалисты утверждают, что настоящая зима придет в регион уже 2 ноября. Видимость при этом составит 500-1000 метров, а порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду.

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