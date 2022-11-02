Ни горок, ни ярких локаций: как сейчас выглядит бывший аквапарк «Виктория» в Самаре

Рабочие готовят площадку под новый термальный комплекс / Фото: Алексей Куликов

Стало известно, в каком сейчас состоянии находится бывший аквапарк «Виктория» на Московском шоссе в Самаре. Популярное место отдыха среди горожан закрылось несколько лет назад. Теперь там хотят разместить новый объект — термы.

Ранее блогер Сергей Бобин показал с воздуха площадку. Ее огородили забором. Насколько известно, специалисты занимаются ремонтом кровли здания. Работы идут и внутри комплекса. Читатель «КП-Самара» поделился фото из бывшего аквапарка.

От аквапарка осталась только огромная чаша бассейна / Фото: Алексей Куликов

От многочисленных горок и ярких локаций ничего не осталось. Повсюду видны только пустые, унылые стены. О том, что в здании некогда работал аквапарк, напоминает только огромная чаша бассейна. На фото видны рабочие и спецтехника. Они готовят площадку под будущие термы.

Напомним, новый комплекс для отдыха будет включать в себя 8-10 бассейнов, несколько горок и 26 бань и саун. Термы планируют открыть в конце весны 2023 года.