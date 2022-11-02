Три улицы перекроют в Самаре из-за крестного хода 4 ноября 2022 года

Проезд для транспорта будет закрыт всю первую половину дня Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

В пятницу, 4 ноября 2022 года, в историческом центре Самары перекроют движение транспорта. Проезд ограничат из-за проведения крестного года в честь Дня празднования Казанской иконы Божией Матери. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, с 8:30 до 13:00 нельзя будет проехать по улицам Некрасовской от Ленинской до Куйбышева, Куйбышева от Некрасовской и Венцека и Венцека от Куйбышева до Максима Горького. На этих же участках дорог запретят остановку и стоянку транспорта. Ограничение будет действовать с 6:00 до 13:00.

Из-за крестного хода в Самаре также изменят схему движения общественного транспорта. Автобусы №№ 3, 5д, 17, 24, 32, 34, 37, 46, 48д, 53, 61, 80, 92, 261 будут курсировать в объезд закрытых участков с 8:30 до 13:00. Горожан просят быть внимательнее и заранее планировать свои поездки.

Временная схема движения автобусов Фото: администрация Самары

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