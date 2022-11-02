В Самарской области провели противоаварийные работы на старинной мельнице

Ветряная мельница в селе Бариновка была построена в XIX веке / Фото: t.me/ugookn63/163

В Самарской области восстановят старинную ветряную мельницу. Уникальная постройка XIX века находится в селе Бариновка Нефтегорского района. В настоящее время там провели противоаварийные работы. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГООКН.

— Специалисты обследовали памятник, возвели железобетонный фундамент, устранили отклонение мельницы от вертикальной оси, восстановили несущую способность опорных стоек и обработали конструкции антисептическими и противопожарными составами. Накануне, 1 ноября 2022 года, состоялась приемка выполненных работ, — рассказали в ведомстве.

Противоаварийные работы — первый шаг к восстановлению ветряной мельницы. Следующй этап — реставрация, которая стартует уже в 2022 году. Завершить восстановление объекта планируется в 2023-м.

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