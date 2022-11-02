В день парада Памяти в Самаре изменят схемы движения транспорта Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самаре 6 и 7 ноября 2022 года ограничат движение транспорта в центре города. Проезд закроют в районе площади имени В.В. Куйбышева из-за проведения парада Памяти. Об этом сообщает пресс-служба мэрии областной столицы.

С 12:00 до 18:00 воскресенья, 6 ноября 2022 года, нельзя будет проехать по улицам Чапаевской от Вилоновской до Красноармейской, Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе и Фрунзе от Шостаковича до Вилоновской.

С 22:00 6 ноября до 17:00 7 ноября 2022 года для транспорта закроют улицы Вилоновскую от Галактионовской до Максима Горького, Красноармейскую от Фрунзе до Галактионовской, Чапаевскую от Вилоновской до Красноармейской, Шостаковича от Чапаевской до Куйбышева, Фрунзе от Красноармейской до Вилоновской, Молодогвардейскую от переулка Высоцкого до Красноармейской, Льва Толстого от Чапаевской до Галактионовской и Некрасова от Чапаевской до Галактионовской.

В день парада Памяти, 7 ноября 2022 года, с 6:00 до 17:00 ограничат движение по улицам Молодогвардейской от Вилоновской до Полевой, Ульяновской от Чапаевской до Галактионовской, Студенческому переулку от Чапаевской до Галактионовской и Маяковского от Волжского проспекта до Галактионовской.

На этих же участках улиц запретят остановку и стоянку транспорта. Ограничение будет действовать с 8:00 6 ноября до 17:00 7 ноября 2022 года. Изменения затронут и работу общественного транспорта. По скорректированным маршрутам будут курсировать автобусы №№ 3, 24, 34, 37, 46, 47, 80, 92, 207, 226; трамваи № 3, 20 и 22, а также троллейбус № 6. Временные схемы движения можно найти здесь.

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