Темой 12-го парада Памяти в Самаре станет "Дорога Победы" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, как пройдет парад Памяти в Самаре 7 ноября 2022 года. Местом его проведения традиционно станет площадь имени В.В. Куйбышева. Публикуем полную программу мероприятия: когда начнется, кто примет участие, что интересного ждет жителей и гостей города.

Репетиция парада Памяти в Самаре

В этом году парад Памяти пройдет в Самаре в 12 раз. Его темой станет «Дорога Победы». В нем примут участие более 9 тысяч человек: свыше 100 парадных расчетов, 22 делегации из регионов РФ и представители 37 муниципалитетов Самарской области, а также студенты и представители промышленных предприятий (гражданская демонстрация).

В воскресенье, 6 ноября 2022 года, на главной площади Самары состоится генеральная репетиция парада Памяти. Начало — в 16:00. В этот же день в историческом парке «Россия. Моя история» откроют выставку «Запасная столица». Начало — в 14:00.

Во сколько начнется парад Памяти в Самаре 7 ноября 2022 года

В понедельник, 7 ноября 2022 года, в 11:50 состоится возложение цветов к памятному знаку «Памяти парада 7 ноября 1941 года в Куйбышеве». Сам парад Памяти стартует в 12:00. По площади Куйбышева пройдут парадные расчеты Вооруженных сил России; представители силовых структур, учебных центров, ветеранских и патриотических организаций, кадеты, юнармейцы из разных регионов страны. Также в мероприятии примут участие бойцы СВО.

Памятные доски и выставки под открытым небом

С 13:30 на площади Куйбышева начнут работать тематические, исторические и музейные площадки. Самарцы смогут увидеть выставку военно-исторической техники образца 1941 года и артефакты специальной военной операции. Также там будет представлена полевая кухня. Все желающие смогут подписать открытки для военных — участников СВО.

Помимо этого, 7 ноября в Самаре откроют памятные доски командующему военного парада 1941 года, генералу армии Максиму Пуркаеву и дирижеру военного оркестра, генерал-майору Семену Чернецкому. Их разместят на здании Дома офицеров Самарского гарнизона. Начало в 10:00.

Напомним, парад Памяти впервые за два года пройдет в очном формате. В 2020 и 2021 году его отменяли на площади Куйбышева из-за непростой обстановки с коронавирусом. Все мероприятия проходили онлайн.

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