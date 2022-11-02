Стало известно, сколько в среднем зарабатывают жители Самарской области в 2022 году

За первые восемь месяцев текущего года средняя зарплата составила 45 800 рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стала известна средняя зарплата жителей региона. За первые восемь месяцев текущего года она составила 45 800 рублей. Об этом сообщил министр экономического развития Самарской области Дмитрий Богданов.

При этом отмечается, что доход граждан за последние несколько лет вырос. Согласно отчету, в 2017 году жители губернии в среднем получали 30 500 рублей, в 2018 – 33 800 рублей. В прошлом году средний заработок составлял 42 800 рублей.

Наибольший рост дохода был замечен в таких сферах деятельности, как сельское и лесное хозяйство, гостиничный бизнес и общепит, строительство, торговля, культура и спорт.

Власти также уверены, что в дальнейшем средний заработок граждан будет расти и концу года достигнет отметки в 46 900 рублей.

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