Стало известно, почему к ТРК «Космопорт» в Самаре съехались пожарные машины

В здании произошло короткое замыкание. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились подробности инцидента, который произошел вечером 2 ноября у ТРК «Космопорт» в Самаре. К зданию съехались пожарные машины – об этом в соцсетях сообщали очевидцы. В ГУ МЧС по Самарской области прокомментировали ситуацию.

Оказалось, что в здании сработала пожарная сигнализация. Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного в 19:36. Из торгового центра эвакуировали 8 человек.

– Пожарно-спасательные подразделения были автоматически направлены по повышенному рангу вызова – Пожар №2. По прибытию к месту установлено, что произошло короткое замыкание электросветильника без последующего горения. Объявлен отбой рангу вызова Пожар № 2, – информируют в ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что при ЧП никто не погиб и не пострадал.

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