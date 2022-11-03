В самарской областной библиотеке пройдет акция книгообмена «Дары русской классики» 4 ноября

Участники акции смогут выбрать интересные издания взамен подаренных в книгообменном фонде. Фото: СОУНБ

В пятницу, 4 ноября, с 15:00 до 20:00 в самарской областной библиотеке пройдет акция книгообмена «Дары русской классики». Литературу отправят в библиотеки Донбасса.

Сбор литературы будет организован в холле первого этажа. Все желающие могут принести в дар библиотекам книги классических русских авторов, детскую литературу на русском языке, энциклопедии и научные издания.

Участники акции смогут выбрать интересные издания взамен подаренных в книгообменном фонде. Культурно-гуманитарная акция приурочена к «Ночи искусств». Все принесенные издания для библиотек присоединенных территорий должны быть в хорошем качестве.

Какие еще мероприятия будут проходить в Самарской области в «Ночь искусств» с 3 по 5 ноября рассказали в материале.

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