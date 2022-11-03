Глава ГУ МВД по Самарской области планирует возродить ДНД

Для представителей ДНД могут ввести льготы Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области усилят работу по поддержанию общественного порядка. Об этом на пресс-конференции сообщил журналистам новый начальник ГУ МВД по региону генерал-лейтенант Игорь Иванов.

- Будем увеличивать количество патрулей ППС и ДПС на улицах города, активнее привлекать неравнодушных горожан в добровольные народные дружины, - отметил глава самарской полиции.

Игорь Иванов считает, что нужно придумать льготы и другие механизмы привлечения жителей региона в ДНД. По его мнению, в эти дружины также можно привлекать не только обычных граждан, но и сотрудников частных охранных предприятий.

Напомним, активное развитие добровольческие народные дружины получили при бывшем начальнике ГУ МВД по Самарской области Сергее Солодовникове. Представители ДНД помогали полицейским обеспечивать общественный порядок на улицах городов и сел.

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