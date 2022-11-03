Власти рассказали, на сколько вырастет средняя зарплата в Самарской области в 2023 году

Сегодня средняя зарплата в регионе составляет 48,5 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, на сколько вырастет средняя зарплата в Самарской области. Не исключено, что уже на следующий год данный показатель приблизится к отметке в 50 тысяч рублей. Об этом можно судить из доклада министра экономического развития региона Дмитрия Богданова.

– К 2025 году средняя заработная плата по региону вырастет до 58 400 рублей. Рост относительно текущего года составит 24,5%, – сообщил министр экономического развития.

Он также отметил, что одновременно с ростом зарплат в регионе стабилизируется уровень потребительской инфляции, повышается производительность труда.

Ранее стало известно, что средняя зарплата в Самарской области за первые шесть месяцев 2022 года составила 48 500 рублей. Сумма значительно выросла в сравнении с прошлым годом – тогда она была равна 42 800 рублям.

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