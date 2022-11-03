Три аварийных дома снесут в историческом центре Самары

Под снос попали дома на улицах Самарской, Садовой и Буянова Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре снесут еще несколько аварийных домов. Все они расположены в разных районах – в Ленинском, Самарском и Железнодорожном. Информация об этом размещена в документах на сайте администрации областной столицы.

Для муниципальных нужд планируют изъять следующие дома: ул. Садовая, 150; ул. Самарская, 58 (литера АБ) и ул. Буянова, 26. Все эти постройки признаны аварийными и подлежащими сносу. В скором времени с собственниками жилых помещений должны связаться представители департамента управления имуществом, чтобы обговорить условия изъятия.

Напомним, в декабре 2022 года в Самаре планируют демонтировать еще 12 аварийных домов. Подрядчиков для сноса 9 зданий уже нашли. Еще для трех объектов определят в ближайшее время.

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