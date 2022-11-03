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НовостиОбщество3 ноября 2022 11:44

Дмитрий Азаров объявил о прекращении призыва в рамках частичной мобилизации в Самарской области

Губернатор провел в регионе заседание оперативного штаба
Ирина СИНЕГУБОВА
Штаб продолжит работу по охране военных объектов, объектов критически важной инфраструктуры. Фото: пресс-служба губернатора Самарской области

Штаб продолжит работу по охране военных объектов, объектов критически важной инфраструктуры. Фото: пресс-служба губернатора Самарской области

Сегодня, 3 ноября, Дмитрий Азаров провел заседание оперативного штаба, который был создан в Самарской области по поручению Владимира Путина.

— Во исполнение указания Генштаба все мероприятия по подготовке и вручению повесток в рамках частичной мобилизации должны быть прекращены. Дальнейшая работа военных комиссариатов по комплектованию Вооруженных Сил РФ будет происходить за счет приема добровольцев и контрактников, — заявил глава региона.

Также в ходе заседания Дмитрий Азаров перечислил целый ряд задач, которые остаются под контролем штаба. Все они требуют системных решений и участия заинтересованных ведомств.

— Важными вопросами остаются размещение мобилизованных граждан, их подготовка и боевое слаживание. Необходимо продолжить работу по охране военных объектов, объектов критически важной инфраструктуры, а также усилить охрану общественного порядка, — сказал губернатор.

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