Блогер показал, как подсветили телебашню в Самаре на День народного единства 4 ноября 2022 года

Самарскую телебашню видно с разных сторон города Фото: принтскрин видео.

В День народного единства, 4 ноября 2022 года, в Самаре подсветили телебашню на Советской Армии. Самарский видеоблогер Сергей Бобин «пролетел» на квадрокоптере над ночным городом и показал, как выглядела телебашня в цветах триколора.

Традиционно в День народного единства самарскую телебашню напротив парка Гагарина подсвечивают цветами российского флага. В этом году на башне с помощью голографии воспроизвели и другие необычные мультимедийные формы. Телебашню видно с разных сторон города, поэтому многие самарцы смогли насладиться шикарным видом в праздничный вечер.

Напомним, в Самаре в День народного единства состоялись множество мероприятий для жителей и гостей города. Одним из самых знаковых стал – Крестный ход по улицам Самары с Казанской иконой Пресвятой Богородицы. Также в городе прошел благотворительный забег, провели множество выставок и мастер-классов, а самарские музеи приняли участие во всероссийской акции «Ночь искусств».