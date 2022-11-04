Крестный ход, забег, выставки и концерты: показываем, как проходит День народного единства в Самаре

Верующие прошли от Покровского кафедрального собора до часовни святителя Алексия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местные жители празднуют День народного единства. Несколько масштабных мероприятий уже прошли на улицах областной столицы.

В пятницу, 4 ноября 2022 года, глава Самарской области Дмитрий Азаров обратился к землякам и поздравил их с праздником единения. Также губернатор поблагодарил жителей за вклад в развитие страны и региона.

Полумарафон проводили утром на набережной реки Волги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ранним утром, в 8:30, прошел полумарафон «В беге мы едины!» на набережной возле бассейна ЦСК ВВС. Забег собрал около 1,5 тысячи профессионалов и любителей. Отмечают, что забеги были запланированы на различные дистанции, самая длинная – 21,1 км. Любители спорта также смогли поучаствовать в соревновании по северной ходьбе.

В забеге приняли участие даже самые маленькие спортсмены Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем представители церкви и верующие горожане прошлись по улицам Самары с Казанской иконой Пресвятой Богородицы, которая сопровождала войско Минина и Пожарского при освобождении Московского кремля от польских интервентов и их сторонников в 1612 году.

Процессия двигалась по улицам исторической части города Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Инициатором крестного хода выступила общественная организация и фонд «Звезда и Лира». Верующие прошли от Покровского кафедрального собора до часовни святителя Алексия, митрополита Московского и небесного покровителя Самары. В соборе провели торжественный молебен о сохранении Святой Руси и здравии воинов.

Крестный ход завершился молебном о сохранении Святой Руси и здравии воинов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцы и гости губернии смогут посетить выставку и концерт #МЫВМЕСТЕ в Дворце спорта им. Высоцкого. Выставка поможет окунуться в культурное многообразие национального единства. Участниками станут семьи военных и мобилизованных граждан. Представители разных национальностей не остались в стороне и рассказали о значимости единения народов и поздравили горожан.

А завершить праздник с 4 по 5 ноября горожанам предлагают посещением акции «Ночь искусств», в которой примут участие более 300 культурных учреждений. В рамках мероприятия местные жители будут бесплатно посещать постоянные экспозиции музеев.