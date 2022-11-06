В Параде Памяти в Самаре примут участие юнармейцы из Пензы

По площади Куйбышева пройдут 52 ученика пензенских юнармейских классов. Фото: vk.com/ov_melnichenko

В Параде Памяти в Самаре, который пройдет в понедельник, 7 ноября 2022 года, на площади Куйбышева, примут участие юнармейцы из Пензы. Об этом рассказал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

- В этом году по площади Куйбышева в Самаре торжественным маршем пройдут 52 ученика пензенских юнармейских классов. Они отдадут дань памяти тем, кто верил в наш общий успех, кто уходил на фронт прямо с брусчатки городских площадей, кто завоевал Победу ценой своей жизни, - написал Олег Мельниченко на своей странице ВКонтакте.

Парад Памяти начнется в 12:00 по самарскому времени. В нем примут участие парадные расчеты Вооруженных сил России, представители силовых структур, учебных центров, ветеранских и патриотических организаций и т.д. По площади Куйбышева пройдут и участники специальной военной операции.