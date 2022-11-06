В Параде Памяти в Самаре примут участие делегации из Дагестана, ДНР и регионов ПФО

Парад Памяти начнется на площади Куйбышева в 12:00.

В Самаре в понедельник, 7 ноября 2022 года, в 12 раз пройдет Парад Памяти. В этом году участие в нем традиционно примут делегации из регионов Приволжского федерального округа, а также - впервые - гости из Дагестана и Донецкой народной республики, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

- Участники – лучшие представители юнармейских отрядов, воспитанники кадетских корпусов, победители региональных этапов различных военно-спортивных игр, соревнований и спартакиад – уже прибывают в столицу Самарской области, - говорится в сообщении.

Всего в Самару приедут 15 делегаций со всей страны. Ребят ждет и культурно-образовательная программа, в которую входит посещение музея “Бункер Сталина”.

Напомним, Парад Памяти начнется на площади Куйбышева в 12:00 по самарскому времени. Программу мероприятия можно посмотреть на сайте samara.kp.ru.