Самарцы выступили за строительство высотки около дома, где произошло стояние Зои

За строительство высотки проголосовали 259 человек, против - 32. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились итоги общественных обсуждений жилого комплекса в историческом центре Самары. Там собираются построить 10-этажный дом в границах улиц Чкалова, Арцыбушевской, Маяковского и Пушкина. Примечательно, что здание хотят возвести рядом с легендарным домом на улице Чкалова, 86. Именно там, считается, произошло стояние Зои.

Общественные обсуждения завершились в субботу, 5 ноября 2022. За строительство высотки проголосовали 259 человек, против - 32. Основные претензии были связаны с недостатком парковок и с увеличением нагрузки на коммуникации, люди считают, что те могут не выдержать.