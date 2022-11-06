Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 ноября 2022 14:34

Самарцы выступили за строительство высотки около дома, где произошло стояние Зои

Жилой комплекс хотят построить в границах улиц Арцыбушевской, Маяковского, Чкалова и Пушкина
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
За строительство высотки проголосовали 259 человек, против - 32.

За строительство высотки проголосовали 259 человек, против - 32.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились итоги общественных обсуждений жилого комплекса в историческом центре Самары. Там собираются построить 10-этажный дом в границах улиц Чкалова, Арцыбушевской, Маяковского и Пушкина. Примечательно, что здание хотят возвести рядом с легендарным домом на улице Чкалова, 86. Именно там, считается, произошло стояние Зои.

Общественные обсуждения завершились в субботу, 5 ноября 2022. За строительство высотки проголосовали 259 человек, против - 32. Основные претензии были связаны с недостатком парковок и с увеличением нагрузки на коммуникации, люди считают, что те могут не выдержать.